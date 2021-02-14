«Эвертон» — «Фулхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Фулхэм».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.74.

«Тяжёлая игра будет для Карло Анчелотти. Большие сомнения в том, что Доминик Калверт-Льюин примет участие в этой встрече. В матче с «Тоттенхэмом» у него случилась травма, которая похожа на заднюю. А это значит, на две недели.



«Фулхэм» – команда упрямая. Всего 3 поражения в последних 10 матчах потерпела. И вообще против топов играет очень даже неплохо.



А вот «Эвертон» страдает как раз против таких соперников, как «Фулхэм». Да и дома у него всего 4 победы в 10 встречах – это беда.



Скотт Паркер построил крутую защитную команду. Думаю, что после перестрелки в Кубке Англии без Калверт-Льюина «Эвертону» будет сложно показать цифры в этой игре. Я бы поставил на низ».