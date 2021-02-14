«Барселона» — «Алавес»: результат матча, какой счёт, как сыграли 14.02.2021, кто забил

«Барселона» принимала «Алавес» в матче 23-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.
На 30-й минуте каталонцы вышли вперёд усилиями Франсиску Тринкана. В концовке первого тайма преимущество «Барсы» удвоил Лионель Месси, красиво забив с рикошетом от штанги. На 57-й минуте гости смогли сократить отставание усилиями Луиса Риохи. Однако сине-гранатовые в ответ забили три мяча — снова отличились Тринкан и Месси, а точку в матче поставил Хуниор Фирпо.
Сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.33: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1330 рублей. Успех «Алавеса» оценивался в 10.50, ничья — в 5.80.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.52, «обе забьют» — за 1.86, а победа «Барселоны» при голах в обе стороны — за 2.50.
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