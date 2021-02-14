«Наполи» — «Ювентус»: результат матча, как сыграли 14 февраля, какой счёт, кто забил

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 30-й минуте судья матча назначил пенальти в ворота туринской команды. Арбитр пересмотрел игровой момент и назначил пенальти за удар локтем со стороны Джорджо Кьеллини в лицо Ррахмани при подаче со стандартного положения. Защитник «Юве» получил жёлтую карточку. Лоренцо Инсинье уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.
Поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.07. Успех неаполитанцев оценивался в 4.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4000 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.68.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.01, «обе забьют — нет» — за 2.25, пенальти — за 2.40, а победа «Наполи» всухую — за 10.0.
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