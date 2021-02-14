«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ

Журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон».



Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 2.06.

«Кэпиталз» отдыхали ровно неделю из-за того, что три матча с их участием были перенесены на более поздний срок. Проблема в «Баффало» и «Филадельфии», столкнувшихся с атакой «короны». В «Вашингтоне» ситуация в этом плане наладилась: сидевшие в изоляции вратарь Илья Самсонов и Евгений Кузнецов выздоровели и присоединились к команде. Пауза для столичной команды пришлась очень вовремя, поскольку после трёх поражений подряд надо было произвести перезагрузку.



«Питтсбург» уже лет десять остаётся принципиальным соперником, поэтому можно не сомневаться, что игроки «Кэпиталз» отнесутся к матчу с максимальной концентрацией. Почти месяц назад «Пингвинз» в двух захватывающих встречах взяли верх (4:3Б, 5:4ОТ). Обе команды много пропускают — больше всех в Восточном дивизионе (44 и 45 шайб соответственно). Это можно объяснить и средним уровнем вратарей, и не очень строгим стилем игры. Раннее начало по местному времени (три часа дня) может повлиять на характер матча. Выберу победу «Вашингтона» с учётом овертайма и буллитов за 2.06".