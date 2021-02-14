«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Питтсбург» — «Вашингтон».

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 2.06.

«Матч-блокбастер дня, который стартует в три часа дня по местному времени. И здесь надо учесть, что «Вашингтон» получит мощнейшее усиление, когда в состав вернутся травмированные или изолированные Евгений Кузнецов, Ти-Джей Оши, Якуб Врана, Джастин Шульц и вратарь Илья Самсонов.



Это даст «Кэпиталз» сильную эмоциональную волну, и нужно это учитывать. Это будет впервые с 19 января, когда «Вашингтон» сыграет полностью здоровым составом. Тогда было… поражение от «Питтсбурга» в овертайме со счетом 4:5. И за два дня до этого «Пингвинз» тоже победили «Вашингтон» у себя дома – 4:3 по буллитам.



Но так не может быть вечно. «Питтсбург» не выглядит фаворитом, который доминирует в этом сезоне, а «Кэпиталз» не похожи на аутсайдеров вроде «Оттавы».



Взял бы кэф 2,06 на итоговую победу «Вашингтона», пусть даже в овертайме или по буллитам. Конечно, стоило бы поиграть на тотал больше, но на это слишком маленькие коэффициенты. А вот поверить в победу «Кэпиталз» вполне можно – они должны поймать кураж, когда соберется их полная банда».