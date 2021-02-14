Даниил Медведев — Маккензи Макдональд: прогноз Сергея Фомина на матч Australian Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/8 финала Australian Open Даниил Медведев — Маккензи Макдональд.

Ставка: ИТБ 1 брейка Макдональда за 1.72.

«Как всё круто перевернулось на этом «Шлеме»! После травмы Джоковича и вылета Тима в главные фавориты выходят Медведев, Зверев и Надаль. Но при этом вся троица тоже не в идеальных кондициях, отчего вариантов с возможным триумфатором Australian Open может и прибавиться.



Медведев в четвёртом круге играет с талантливым, но застопорившимся в развитии американцем Маккензи Макдональдом, для которого этот турнир может стать переломным в карьере. По своему уровню эти игроки пока рядом не стоят, да и раньше, когда Медведев ещё не ходил в топах, Макдональд его обыграть не мог (0:3 в «личках»). Но Даниил вяло смотрелся против Краиновича в третьем круге, имеются небольшие проблемы с самочувствием — а значит ждём борьбы со стороны американца.



Интересен прежде всего рынок брейков. Не один раз Даниил упускал свою подачу даже в матче против непрофильного Карбальеса, полагаем, у Макдональда куда больше шансов брейкануть россиянина больше одного раза»,