«Арсенал» — «Лидс»: во сколько начало матча, где покажут прямую трансляцию

14 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех гостей оценён экспертами в 4.10. А ставки на ничью принимаются за 3.70.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.56, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 5.00.