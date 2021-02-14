«Арсенал» — «Лидс»: во сколько начало матча, где покажут прямую трансляцию
14 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех гостей оценён экспертами в 4.10. А ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.56, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 5.00.
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