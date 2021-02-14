Макдональд — Медведев: прогноз Ярослава Перканюка на матч 1/8 финала Australian Open

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/8 финала Australian Open Маккензи Макдональд — Даниил Медведев.
Ставка: ИТБ 11.5 брейк-пойнта Медведева за 1.76.
«Макдональд выделяется уверенной игрой на задней линии. Теннисист допускает минимум невынужденных ошибок, при этом действует остро. Маккензи изредка выигрывает чистые мячи, он переигрывает соперников в тактическом плане (гоняет из угла в угол, применяет разные хитрые комбинации и втягивает в вязкую игру). Чего заметно не хватает американцу, так это подачи.
Медведев выделяется универсальностью, он силён во всех игровых аспектах. В арсенале россиянина имеется пушечная подача, за счёт которой ему удаётся доминировать на своих геймах. В розыгрышах Даниил действует разнообразно и по ситуации. Если нужно, теннисист может отыграть в сверхатакующей манере, но, когда что-то не получается, он отходит за заднюю линию и действует на контратаках.
Макдональд выделяется уверенной игрой на задней линии, но этого будет недостаточно в матче с Медведевым. Даниил тоже способен подолгу держать мяч в корте, но у него преимущество в силе удара, так как при первой возможности россиянин будет переходить к атакующим действиям. Если учесть, что у Маккензи нет подачи, Медведев будет цепляться на каждом приёме. Ожидаю уверенной победы от Даниила Медведева.
Медведев будет навязывать борьбу на каждом приёме, поэтому стоит ожидать у россиянина большого количества брейк-пойнтов. Так что Медведев заработает больше 11.5 брейк-пойнта».
- 14 февраля 2021
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