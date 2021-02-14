Биатлон. ЧМ-2021, гонка преследования: результаты, кто победил, как пробежали россияне
На чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась гонка преследования у мужчин. Победу одержал французский биатлонист Эмильен Жаклен. Второй результат показал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё.
Лучшим из россиян оказался Эдуард Латыпов, он пришёл к финишу седьмым. Александр Логинов стал 16-м, Матвей Елисеев — 17-м, Антон Бабиков — 56-м.
Букмекеры считали Эмильена Жаклена вторым в списке фаворитов. Ставки на француза принимались с коэффициентом 5.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5000 рублей.
На финиш Эдуарда Латыпова в топ-7 давали коэффициент 6.00. Попадание Йоханнеса Бё на подиум оценивалось в 1.50, финиш Себастиана Самуэльссона в топ-3 шёл за 2.00.
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