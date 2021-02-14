«Кальяри» — «Аталанта»: результат матча, какой счёт, кто выиграл, как сыграл Миранчук
В матче 22-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 90-й минуте матча забил нападающий Луис Муриэль, ему ассистировал Алексей Миранчук. На последних секундах матча рефери назначил пенальти в ворота «Аталанты», однако отменил своё решение после видеоповтора.
Миранчук вышел на поле во втором тайме, в перерыве заменив экс-полузащитника «Спартака» Марио Пашалича.
Поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.45: выигрыш с 1000 рублей составил 1450 рублей. Успех «Кальяри» оценивался в 6.90, ничья — в 5.30.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.75, «обе забьют — нет» — за 2.30.
«Кальяри» — «Аталанта». Прогноз: Алексей Миранчук получит шанс перед Лигой чемпионов
Уже через 10 дней бергамаскам играть против «Реала» в Лиге чемпионов.
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