«Челси» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Челси» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 3.13.
«У «Челси» крутейшая полоса из сухих игр, которая продолжилась в матче с «Барнсли». При Томасе Тухеле команда пропустила всего 1 мяч в 5 встречах – это мощнейший результат. При этом в каждой игре команда огромное количество шансов даёт сопернику («Барнсли» в каких-то эпизодах просто не повезло).
«Ньюкасл» сейчас в миксовой форме находится, чередует победы и поражения. Обращает на себя внимание, что команда из 5 встреч в 4 забивает обязательно. Мигель Альмирон замечательно играет, забил трижды в последних матчах. Мне кажется, пришло время пропустить «Челси».
Но состав лондонцев настолько глубок, что я не вижу проблем для хозяев в этой игре. Обе забьют и П1», — сказал Казанский.
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