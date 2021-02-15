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«Челси» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Челси» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Челси» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 3.13.

«У «Челси» крутейшая полоса из сухих игр, которая продолжилась в матче с «Барнсли». При Томасе Тухеле команда пропустила всего 1 мяч в 5 встречах – это мощнейший результат. При этом в каждой игре команда огромное количество шансов даёт сопернику («Барнсли» в каких-то эпизодах просто не повезло).

«Ньюкасл» сейчас в миксовой форме находится, чередует победы и поражения. Обращает на себя внимание, что команда из 5 встреч в 4 забивает обязательно. Мигель Альмирон замечательно играет, забил трижды в последних матчах. Мне кажется, пришло время пропустить «Челси».

Но состав лондонцев настолько глубок, что я не вижу проблем для хозяев в этой игре. Обе забьют и П1», — сказал Казанский.

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После назначения Томаса Тухеля лондонцы пропустили всего один мяч.
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