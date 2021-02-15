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«Фонбет» встречает плей-офф еврокубков «Гонкой чемпионов»

«Фонбет» встречает плей-офф еврокубков «Гонкой чемпионов»
Ставки / Прогнозы 0
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16 февраля стартует плей-офф Лиги чемпионов, 18 февраля – плей-офф Лиги Европы. «Фонбет» – спонсор трансляций Лиги чемпионов на канале «Матч ТВ». К матчам 1/8 финала еврокубков «Фонбет» подготовил акцию «Гонка чемпионов». Акция стартует 12 февраля и пройдет в два этапа: с 12 по 18 февраля и с 19 по 24 февраля.

На каждом из этапов «Гонки чемпионов» клиенты «Фонбет» получат задание: ежедневно собирать экспрессы на сумму от 500 рублей с общим коэффициентом от 2.00. В зачет идут все ставки на футбольные матчи – выигрышные и проигравшие.

После выполнения условий акции клиентам «Фонбет» будут начислены баллы, которые можно копить в течение каждого из этапов и обменивать на бонусы. Количество баллов зависит от типа и суммы ставки. Бонусы, полученные в обмен на баллы, можно использовать в течение 5 дней только на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы со статусом идентификации «Основной».

Включайтесь в «Гонку чемпионов», смотрите Лигу чемпионов с «Фонбет» и получайте бонусы к матчам лучших команд Европы!

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