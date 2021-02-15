«Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на игру КХЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 3.15.
«Вест Хэм» разочаровал за прошедшую неделю. Как только на Альбионе заговорили, что «молотобойцам» по силам замахнуться на Европу, они выдали два невзрачных матча. Смотрелись хуже и практически ничего не создали в игре с «Фулхэмом» (0:0), а затем уступили «МЮ» в Кубке. При этом лондонцы потеряли и Огбонну, и заменившего его Диопа с подозрением на сотрясение мозга. Так что вполне возможно, в центр защиты придётся выходить номинальному крайнему защитнику Крессвеллу, так как ещё и Бальбуэна получил повреждение.
У «Шеффилд Юнайтед» шесть побед в последних девяти матчах и выход в четвертьфинал Кубка. Команда Криса Уайлдера всерьёз вознамерилась выбраться из зоны вылета, но проблема в том, что основные конкуренты («Вест Бром» не в счёт) достаточно стабильно набирают очки.
Предположу, что гости здесь сыграют максимально организованно, не позволят особой вольготности у своих ворот и что-то да создадут у чужих», — сказал Петросьян.
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