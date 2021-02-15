«Челси» — «Ньюкасл»: ставка Александра Мостового на встречу чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 2.15.
«Старт нового сезона в английской Премьер-лиге «Челси» провалил, что послужило причиной смены коуча «пенсионеров». Абрамович уволил Лэмпарда и назначил на пост главного тренера Томаса Тухеля.
Если в Лиге чемпионов синие выступили просто блестяще, опередив в группе «Севилью», «Краснодар» и «Ренн», то в чемпионате Англии столичный клуб после 23 туров занимает только пятую позицию, но три победы подряд вселяют оптимизм в болельщиков команды.
Лондон обыграл «Бёрнли» (2:0), «Тоттенхэм» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
«Ньюкасл» пока на 17-й позиции, но стоит отметить, что расстояние до зоны вылета составляет 10 баллов. В трёх последних дуэлях «сороки» один раз проиграли и одолели «Эвертон» (2:0) и «Саутгемптон» (3:2).
У хозяев не смогут выйти на поле Хаверц и Силва. В составе гостей не смогут сыграть Манкильо, Уилсон, Хендрик, Шер и Фернандес.
«Челси» набирает хорошую форму, при этом никак нельзя сравнивать составы соперников. Я считаю, что у гостей в сегодняшнем состоянии нет никаких шансов, кроме как на гол престижа в этой дуэли.
Предполагаю победу столичной команды с разницей не менее двух голов», — сказал Мостовой.
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