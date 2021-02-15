«Вест Хэм» — «Шеффилд»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии 15 февраля

Известный в прошлом футболист сборной Англии Майкл Оуэн дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Шеффилд».
Ставка: победа «Вест Хэма» в 1-м тайме и матче за 2.75.
«В этом сезоне «Вест Хэм» — образец стабильности, однако им предстоит преодолеть некоторые проблемы с травмами, чтобы победить «Шеффилд».
«Клинки» одержали 6 побед в 9 последних матчах, и это стало поворотным моментом для команды, которая была худшей большую часть текущего сезона. Это очередное доказательство того, насколько в футболе важна уверенность в своих силах.
Несмотря на то что в последнее время «Шеффилд Юнайтед» меня впечатляет, «Вест Хэм» впечатлил меня ещё больше. Они в этом сезоне очень хороши, особенно дома», — сказал Оуэн.
Учитывая это, я думаю, что «молотобойцы» смогут взять здесь три очка.
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