Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Вест Хэм» — «Шеффилд»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии 15 февраля

«Вест Хэм» — «Шеффилд»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии 15 февраля
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный в прошлом футболист сборной Англии Майкл Оуэн дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Шеффилд».

Ставка: победа «Вест Хэма» в 1-м тайме и матче за 2.75.

«В этом сезоне «Вест Хэм» — образец стабильности, однако им предстоит преодолеть некоторые проблемы с травмами, чтобы победить «Шеффилд».

«Клинки» одержали 6 побед в 9 последних матчах, и это стало поворотным моментом для команды, которая была худшей большую часть текущего сезона. Это очередное доказательство того, насколько в футболе важна уверенность в своих силах.

Несмотря на то что в последнее время «Шеффилд Юнайтед» меня впечатляет, «Вест Хэм» впечатлил меня ещё больше. Они в этом сезоне очень хороши, особенно дома», — сказал Оуэн.

Учитывая это, я думаю, что «молотобойцы» смогут взять здесь три очка.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021