«Вест Хэм» — «Шеффилд»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии 15 февраля

Известный в прошлом футболист сборной Англии Майкл Оуэн дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Шеффилд».



Ставка: победа «Вест Хэма» в 1-м тайме и матче за 2.75.



«В этом сезоне «Вест Хэм» — образец стабильности, однако им предстоит преодолеть некоторые проблемы с травмами, чтобы победить «Шеффилд».



«Клинки» одержали 6 побед в 9 последних матчах, и это стало поворотным моментом для команды, которая была худшей большую часть текущего сезона. Это очередное доказательство того, насколько в футболе важна уверенность в своих силах.

Несмотря на то что в последнее время «Шеффилд Юнайтед» меня впечатляет, «Вест Хэм» впечатлил меня ещё больше. Они в этом сезоне очень хороши, особенно дома», — сказал Оуэн.



Учитывая это, я думаю, что «молотобойцы» смогут взять здесь три очка.