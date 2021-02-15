«Челси» – «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 24-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» – «Ньюкасл».
Ставка: «Челси» подаст больше 7 угловых за 1.67.
«Ньюкасл» в последних 14 матчах победил всего дважды, и эти две победы состоялись за последние две недели. «Сороки» и «Эвертон» заслуженно переиграли на выезде, и «Саутгемптон» достойно одолели, играя почти тайм в меньшинстве. Северяне действительно хорошо смотрятся в последнее время, как минимум в игре с мячом, так что «Челси» расслабляться уж точно не стоит.
Синие, конечно, должны сыграть на порядок лучше, чем в матче на Кубок против скромного «Барнсли», где у пусть и не самого основного состава мало что получалось в созидании. У «Челси» при Тухеле три победы в четырёх последних турах и всего один пропущенный мяч. Команда расправила плечи, выйдя из периода безвременья при Лэмпарде, и медленно, но верно прибавляет.
Слишком уж низкий коэффициент на победу «Челси» (1.25), а в форы лезть не хочется – нет уверенности в том, что победа будет очень уж убедительной. Лучше, пожалуй, обратить внимание на статистику. В подавляющем преимуществе по владению мячом «Челси» сомнений особых нет, и с большой долей вероятности с угловыми хозяева в этот вечер также будут дружить», — сказал Петросьян.
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