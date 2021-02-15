«Вест Хэм» — «Шеффилд»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ 15 февраля

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Шеффилд».
Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.77.
«Шеффилд» обосновался на дне турнирной таблицы. «Вест Хэм» идёт неподалеку от зоны Лиги чемпионов. Нет сомнений, что эта игра сложится в пользу «Вест Хэма».
Хотя многие букмекеры советуют поставить на то, что гости не уступят, но они в последних матчах проигрывали и таймы, и встречи. На выезде команда вовсе играет ниже всякой критики. Она не в состоянии часто даже просто забить.
Я думаю, в этой игре надо брать победу «Вест Хэма». Также я бы взял ставку «гол «Вест Хэма» в обоих таймах». Да, такое с командой происходит не всегда, но в последнее время «Вест Хэм» очень результативен и успешен, чего нельзя сказать про гостей, у которых и в обороне, и в атаке большие проблемы», — сказал Казаков.
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