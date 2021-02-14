«Реал» — «Валенсия»: результат матча 14.02.2021 и сыгравшие прогнозы букмекеров

В матче 23-го тура испанской Примеры «Реал» переиграл «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0.



На 12-й минуте счёт открыл нападающий мадридцев Карим Бензема. Быструю атаку провели хозяева, Бензема получил пас перед штрафной, ушёл чуть в сторону и на исполнение пробил в дальний нижний угол. На 42-й минуте полузащитник «Реала» Тони Кроос забил второй гол. Во втором тайме Ферлан Менди забил третий гол мадридцев, но после вмешательства VAR его отменили из-за офсайда.

Поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.47: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1470 рублей. Успех клуба из Валенсии оценивался в 7.90, ничья — в 5.10.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.41, «обе забьют — нет» — за 2.15, а победа «Реала» всухую — за 3.00.