«Реал» — «Валенсия»: результат матча 14.02.2021 и сыгравшие прогнозы букмекеров

В матче 23-го тура испанской Примеры «Реал» переиграл «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0.
На 12-й минуте счёт открыл нападающий мадридцев Карим Бензема. Быструю атаку провели хозяева, Бензема получил пас перед штрафной, ушёл чуть в сторону и на исполнение пробил в дальний нижний угол. На 42-й минуте полузащитник «Реала» Тони Кроос забил второй гол. Во втором тайме Ферлан Менди забил третий гол мадридцев, но после вмешательства VAR его отменили из-за офсайда.
Поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.47: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1470 рублей. Успех клуба из Валенсии оценивался в 7.90, ничья — в 5.10.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.41, «обе забьют — нет» — за 2.15, а победа «Реала» всухую — за 3.00.
- 14 февраля 2021
-
22:57
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:27
-
19:11
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45