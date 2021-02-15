Эшли Барти — Шелби Роджерс: прогноз Анны Чакветадзе на игру Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Эшли Барти — Шелби Роджерс в 1/8 финала Australian Open-2021.



Ставка: Роджерс выиграет сет за 2.05.



«Очень здорово подготовилась к этому турниру Шелби Роджерс. Окончательно в этом можно было убедиться в прошлом туре, когда американка, неудачно начав (0:3), переиграла Анетт Контавейт. После такого плохого начала в дальнейшем она уступила всего 4 гейма. Играла очень размашисто, напористо, хорошо подавала. Прекрасно, что последствия травмы позади, и мы видим очень сильную Роджерс.



Но здесь игра против первой ракетки мира. Конечно, будет очень тяжело. Барти вроде бы и играет не на полную мощь, у нее есть травма бедра, но пока это не особенно сказывается на результате. Все встречи выиграны в двух сетах. Когда кажется, что у соперницы появляется шанс, то Барти включает дополнительные возможности и его нивелирует. Или подачу начинает подавать лучше, или в обороне всё достаёт и заставляет ошибаться, или же сама жёстко атакует.



Но всё-таки очень уж понравилась Роджерс. На мой взгляд, её хватит для того, чтобы взять хотя бы сет. Подача при ней, удары очень мощные. Главное справляться с резаными Барти и действовать достаточно стабильно», — сказала Чакветадзе.