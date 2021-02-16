«Трактор» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Металлург» Мг.

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 3.40.

«Смею надеяться, что из матча «Магнитка» — «Йокерит» все вынесли полное и всеобъемлющее значение словосочетания «игровой тонус», о котором так много говорят игроки, тренеры, эксперты и все, кто попало, но который невозможно потрогать руками и как-либо измерить. Ты можешь играть ничуть не хуже, чем твой соперник, а в каких-то компонентах даже лучше, что подтверждается статистикой матча, можешь бегать быстрее и бросать чаще и мощнее, но… Но в итоге такая красивая и элегантная 10-матчевая победная серия, которую ты заработал, харкая кровью, летит коту под хвост. Из-за отсутствия или недостатка этого самого игрового тонуса.



На этом месте можно, конечно, сесть и горько заплакать, размазывая слёзы грязным кулаком. А можно поднапрячься и прикинуть, что теперь уже «Трактор» оказывается с точки зрения этого клятого тонуса в том самом положении, в котором оказалась двумя днями ранее «Магнитка». Причём челябинцам должно быть ещё тяжелее, потому что пауза у них длиннее и составляет девять суток против недели магнитогорцев.



И тут можно даже не заглядывать в статистику личных встреч (которая всё равно на стороне магнитогорцев, причём почти в два раза), а сразу же браться за лопату и начинать копать «Трактору» могилку в грядущем матче. Потому что «Магнитка», теперь уже вернувшая себе игровой тонус, победит на выезде в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы».