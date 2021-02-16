«Северсталь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 16 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.01.

«Тремя последними поражениями ярославцы, конечно, ухудшили своё положение. Нет, снизу их вряд ли кто-то достанет, и уж точно не достанет дышащий нынче через раз «Йокерит». Но третье место в Западной конференции «железнодорожники» потеряли и вряд ли при раздухарившемся «Динамо» вернут. А четвёртое место выводит их в полуфинале вместо вполне себе нынче проходимого СКА, которым непонятно кто управляет, на совершенно непроходимый ЦСКА. Но с болельщицкой точки зрения мы только выиграем, поскольку полуфинал СКА – «Динамо» будет, безусловно, поинтереснее, нежели полуфинал СКА – «Локомотив».



Если бы дело происходило до третьего этапа Евротура, то можно было бы достаточно легко закладываться на домашнюю победу Евротура. Но сейчас все прогнозы надо умножать на некий коэффициент. В него входит много всяческих переменных: и потеря игрового тонуса за время паузы, и высвобождение лазарета, и количество «сборников» и их значение для команды. И ведь мало того что этот коэффициент неизвестен, так он ещё и индивидуален для каждой команды. Поэтому любые прогнозы, по крайней мере в первом после Шведских игр туре регулярного чемпионата КХЛ, всё равно представляют собой сплошное гадание на кофейной гуще.



Именно такое гадание, а также внутреннее мироощущение заставляют меня спрогнозировать гостевую победу ярославцев. Всё-таки там мощная структура, которая наверняка проанализировала спад последнего времени, приняла соответствующие меры. «Северсталь», безусловно, пойдёт по накатанной и постарается зацепиться. Но я надеюсь, что «железнодорожники» забросят первыми и достаточно быстро, после чего смогут диктовать условия на льду. И в итоге доведут матч до победы, причём в основное время».