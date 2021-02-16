ЦСКА – «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 16.02.2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Витязь».

Ставка: победа ЦСКА за 1.43.

«То, что календарь КХЛ несет в себе элементы мазохизма, мы знали давно. Но то, что мазохизм этот имеет такие утонченно-издевательские формы, познаем прямо сейчас. У нас тут «Спартак» с «Витязем» ведут борьбу не на жизнь, а на смерть за попадание в плей-офф, им бы сейчас всякие «Нефтехимики» и «Куньлуни» с Ригами не помешали. Но календарь недрогнувшей рукой отправляет первых на Голгофу в Северную Пальмиру. А вторых глушит столичными армейцами, как пыльным мешком из-за угла. А ты, Михаил Кравец, хоть сам ложись, но очки зарабатывай, ага.



Понятное дело, «Витязь» будет уродоваться, как бобик. Но ведь план-то по победам над ЦСКА он в этом сезоне выполнил на пятилетку вперед. Понятно, что в тот момент армейцы уже сидели за новогодним столом и поднимали по второй за то, чтобы 2020 год, не дай бог, не вернулся. И Игорю Никитину пришлось выгонять игроков на лед пинками, после чего «Витязь», для которого плей-офф тогда уже начался, и победил. Но ведь два раза подряд снаряд в одну воронку не падает, только атомная бомба всегда попадает в эпицентр.



Поэтому при всем моем сочувствии к «Витязю» не буду рисовать ему головокружительных перспектив. ЦСКА победит, причем в основное время, с виду тяжко и мучительно, потому что с минимальным преимуществом. На самом же деле, не слишком-то перенапрягаясь. Такие вот дела».