«Динамо» Минск – «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.02.

«Для начала обратим внимание на разнонаправленное движение команд. Минчане в шести последних матчах потерпели четыре поражения. Тогда как москвичи выиграли шесть из семи последних игр. Можно не сомневаться, что Владимир Крикунов во время паузы изрядно подгрузил своих ребят, чтобы добавить выносливости в плей-офф. Но, с другой стороны, это компенсируется большим задействием «зубров» в национальной сборной своей страны на казахстанском турнире. Им там нагрузки хватало. То есть можно считать, что с этой стороны мы имеем приблизительное равенство.



А оно означает, что ждёт нас, скорее всего, весьма мучительный и для игроков обеих команд, и для зрителей поединок. Вряд ли в нём будет много заброшенных шайб, поскольку в нелучшем физическом состоянии обе команды будут действовать в основном от обороны, стараясь минимизировать количество ошибок.



Всё это вместе даёт нам низовой матч, в котором победят гости. Сделают они это с минимальным преимуществом, зато в основное время. Но лучше этот хоккей не смотреть. Игрой надо наслаждаться, а не мучиться».