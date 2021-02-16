СКА — «Спартак»: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 4.70 на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА — «Спартак».



Ставка: ничья за 4.70.



«В поздней Суперлиге главной темой на послематчевых пресс-конференциях была… скажем научным языком, «рваная цикличность регулярного чемпионата». Тренеры, как правило, проигравших команд на послематчевых пресс-конференциях били себя ногой в грудь и клялись мамой, что при четырёх таких «дырах» в календаре (по количеству этапов Евротура) выдавать на-гора нормальные результаты невозможно. Сомневающихся журналистов, в том числе и меня родимого, возили мордой по Америке, рассказывая, что там, мол, как заряжаются в октябре, так и играют беспробудно до июня. А мы, посконно-сермяжные, лаптем щи хлебающие, не можем сделать нормальный календарь.



Всё это по наследству перешло в КХЛ, и к концу первого сезона первый президент лиги Александр Медведев, утомившись слушать тренерские вопли о несовершенстве календаря и жизни в целом, сказал: «Да пёс с вами! Глас народа – глас божий» — и договорился с Третьяком. О том, что домашний этап Евротура остаётся святыней с обязательной остановкой КХЛ на две недели. А остальные три – банкуйте и играйте, если вам это так нужно! И все замерли в томительном ожидании, когда «Бостон» приползёт на коленях, умоляя дать на плей-офф Кубка Стэнли резервистов «Кузни».



«Кубок Карьяла» тогда пролетел незаметно, а ко второму этапу Евротура тренеры снова взвыли. Их команды к тому времени уже ползали по льду на четвереньках и не видели белого света. Совсем как сейчас «Йокерит». Не все, конечно, в богатых клубах ещё летом все заблаговременно просчитали и, как смогли, удлинили «скамейки». А вот в остальных командах, особенно тех, что жили от аванса до получки и были одной мамалыгой сыты, народ к весне укатался до зелёных соплей.



Поэтому нам сперва надо будет разобраться, чем занимались в паузу команды. Потом надо будет вспомнить, что «Спартак» сам себя вывел в чистое поле и приставил лбом к стенке. Правда, «Витязь» сейчас будет играть с ЦСКА, поэтому у красно-белых не всё ещё потеряно. При таких раскладах ставлю на ничью в основное время, с последующей победой хозяев – «Спартаку» нынче и одно очко будет за радость».