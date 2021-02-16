«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Барселона» — «ПСЖ».



Ставка: проход «ПСЖ» за 1.77, «ПСЖ» не проиграет + обе забьют за 2.50.



«Я думаю, что задачу, которая ставится на первый домашний матч, а именно не пропустить, «Барселона» не выполнит. Даже несмотря на то что у парижан серьёзные кадровые проблемы.



Во-первых, пропустит матч Неймар, не сыграет Ди Мария. Есть группа футболистов у команды Почеттино, которая находится под вопросом. Но мне кажется, что в составе с великолепным Мбаппе «ПСЖ» будет создавать голевые моменты. Тот тоже наверняка забьет. Я бы ещё обратил внимание на фигуру Икарди. Аргентинца, который не играет в сборной Аргентины из-за того, что его ненавидит Лионель Месси. То ли там игровые причины, по которым Месси ненавидит Икарди, то ли личные, а оба футболиста родом из одного города. Возможно, это комбинация причин. В любом случае в «Барселоне» всем известно, что Икарди не играет в сборной из-за Месси. Любой тренер Аргентины выбирает Месси.



Так вот, Икарди, который несправедливо не выступает за свою сборную многие годы и в будущем также не сыграет за неё, у него есть шанс отомстить Месси в очном противостоянии. Мотивация у него будет запредельной и колоссальной.



Наверное, тут стоит ждать голов. Коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 1.50. Меня разочаровал такой кэф. В то же время можно было бы сыграть от противного и посчитать, что голов много не будет, учитывая, что нет Неймара, Ди Марии, Фати. При этом традиционно в первом матче команды играют осторожно. Поэтому, мне кажется, что голов тут будет немного и немало. Первая ставка, которую я посоветую — это тотал матча от 2 до 3 голов. В этом матче будет либо 2, либо 3 гола. Самым вероятным исходом мне представляется ничья со счётом 1:1 или победа кого-то со счётом 2:1.



Скорее всего, выиграют парижане, при всем уважении к «Барселоне». Несмотря на то что «Барса» по букмекерской линии является фаворитом, уж очень она плоха в этом сезоне. В этом плане мне понравилась ставка на то, что обе команды забьют и «ПСЖ» не проиграет. Мне кажется, что эта ставка с коэффициент 2.50 недооценена. В следующую стадию, мне кажется, пройдёт Париж.



Также мне нравится последняя ставка с коэффициентом 1.77 на то, что в следующий раунд пройдёт «ПСЖ». Не дожидаясь первой игры в Барселоне, даже если каталонцы нормально проведут первый матч, в Париже вряд ли сине-гранатовым удастся оформить путёвку в четвертьфинал».