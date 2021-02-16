«Барселона» — «ПСЖ»: эксперты назвали фаворита первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

16 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».
Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09 (48%). Успех «ПСЖ» оценён букмекерами коэффициентом 3.52 (28%). Поставить на ничью предлагают за 4.15 (24%).
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.49.
На пенальти дают 2.40, на удаление — 3.50, на гол Лионеля Месси — 1.65.
Проход «Барселоны» идёт за 1.97, проход «ПСЖ» — за 1.92.
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