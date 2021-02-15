«Бавария» — «Арминия»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Арминия» в 21-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.73.



«Матч Бундеслиги, в котором легко найти фаворита, но не очень легко найти хорошую ставку. Естественно, «Бавария» — фаворит однозначный. Простой взгляд на форы несколько пугает.



Но мне кажется, что здесь имеет смысл ставить на тотал. Поясню почему. С клубного чемпионата мира вернулся сейчас «Палмейрас» и крупно выиграл свой матч. Мне кажется, этот трофей, который подводит итог под доминацией «Баварии» в прошлом году, добавил команде эмоций.



«Арминия» Билефельд, конечно, приедет в Мюнхен, не рассчитывая ни на что. Они понимают, что не являются ровней «Баварии» и никогда ею не будут. Поэтому, думаю, «тотал больше 3.5 мяча» за 1.73 — очень хорошая ставка на этот матч. «Бавария» иногда беззаботна в обороне, может пропустить, но в принципе она и сама может такой тотал пробить», — сказал Андронов.