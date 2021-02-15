«Бавария» — «Арминия»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Арминия» в 21-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.73.
«Матч Бундеслиги, в котором легко найти фаворита, но не очень легко найти хорошую ставку. Естественно, «Бавария» — фаворит однозначный. Простой взгляд на форы несколько пугает.
Но мне кажется, что здесь имеет смысл ставить на тотал. Поясню почему. С клубного чемпионата мира вернулся сейчас «Палмейрас» и крупно выиграл свой матч. Мне кажется, этот трофей, который подводит итог под доминацией «Баварии» в прошлом году, добавил команде эмоций.
«Арминия» Билефельд, конечно, приедет в Мюнхен, не рассчитывая ни на что. Они понимают, что не являются ровней «Баварии» и никогда ею не будут. Поэтому, думаю, «тотал больше 3.5 мяча» за 1.73 — очень хорошая ставка на этот матч. «Бавария» иногда беззаботна в обороне, может пропустить, но в принципе она и сама может такой тотал пробить», — сказал Андронов.
- 15 февраля 2021
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
07:58
- 14 февраля 2021
-
22:57
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:27
-
19:11
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15