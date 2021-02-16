Лига чемпионов возвращается: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчам 1/8 финала!
После зимней паузы 16 февраля возобновится главный еврокубковый турнир — Лига чемпионов! Во вторник и среду нас ждут 4 первых матча стадии 1/8 финала. Букмекер «Фонбет» приготовил беспроигрышное пари 1000 рублей специально к этим матчам для новых игроков. Зарегистрируйся с промокодом NEW, пройди идентификацию и твоя первая ставка точно не проиграет!
16 февраля суперпротивостояние «Барселона» — «ПСЖ», а также игра тренерская дуэль двух немецких специалистов — Юлиана Нагельсмана и Юргена Клоппа. «РБ Лейпциг» против «Ливерпуля»! В среду «Севилья» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Порту» примет «Ювентус»!
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