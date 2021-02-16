«Барселона» — «ПСЖ»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 16 февраля, «Барселона» сыграет с «ПСЖ» в матче Лиге чемпионов. Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!
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1. Зарегистрируйся в БК Bettery на странице акции.
2. Пройди идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!
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