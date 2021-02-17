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«Севилья» — «Боруссия» Д: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов!

«Севилья» — «Боруссия» Д: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов!
Ставки / Прогнозы 0

17 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Севилья» и «Боруссия» из Дортмунда. Начало матча — в 23:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!

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1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.

2. Пройди полную идентификацию.

3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия» Д.

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