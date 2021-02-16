ЧМ-2021 по биатлону, 16.02.2021: расписание на сегодня, во сколько смотреть, какой канал

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. 16 февраля состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Начало — в 14:05 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал “Матч ТВ”.
Букмекеры уже дали прогноз: основными претендентками считаются итальянка Доротея Вирер и Ханна Эберг из Швеции (по 5.50).
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований
16 февраля
14:05. Индивидуальная гонка, женщины.
17 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.
18 февраля
17:15. Супермикст.
20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.
21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.
Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.
Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.
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