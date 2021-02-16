«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: во сколько начало, по какому каналу покажут прямую трансляцию

16 февраля состоится первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Матч состоится на нейтральном поле в Будапеште из-за пандемии коронавируса.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу мерсисайдской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех хозяев оценён экспертами в 3.00. А ставки на ничью принимаются за 3.60.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.58, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 3.80.

Проход «Ливерпуля» идёт за 1.42, итоговый успех «РБ Лейпциг» доступен за 3.10.