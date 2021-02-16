Димитров — Карацев: прогноз Владимира Чаплыгина на четвертьфинал Australian Open

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч Australian Open Григор Димитров — Аслан Карацев.

Ставка: ИТБ Димитрова 209.5 км/ч максимальной скорости подачи за 1.85.

«В этой паре российский спортсмен выглядит темной лошадкой, а вот болгарский изучен вдоль и поперек. Любители тенниса уже давно знают, каких результатов стоит ждать от Григора Димитрова, в том числе и в плане максимальной скорости подачи.



Итак, давайте посмотрим на турнирный путь Григора Димитрова. В первом круге он разогнал мяч до скорости 210 км/ч. Во втором максималка равнялась 212 км/ч. В третьем потолок составил 204 км/ч. Но тут надо сделать важную ремарку: дело в том, что поединок продлился только один сет, затем соперник снялся из-за травмы. Наконец, в четвертом круге максимальная скорость подачи достигла 213 км/ч.



Если копнуть поглубже и заглянуть в статистику выступления Димитрова на других турнирах «Большого шлема», то можно заметить одну интересную закономерность: именно на Australian Open он выдает наиболее высокую скорость подачи. Причина довольно простая – начало сезона, сил полно. Вот и подает болгарин что есть сил. Думаю, ему под силу преодолеть планку тотала в 209,5 км/ч».