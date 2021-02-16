Новак Джокович — Александр Зверев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Александр Зверев в 1/4 финала Australian Open-2021.

Ставка: меньше 40.5 гейма за 1.92.

«Травма Новака Джоковича всё-таки оказалась не такой серьёзной, как он сам думал. Вот, к примеру, Маттео Берреттини травмировался так травмировался. Он даже не вышел на матч против Стефаноса Циципаса. Джокович же уже после получения травмы прошёл Милоша Раонича. И во время матча не просил помощи врачей, играл в полную силу. Да, один сет уступил, но и соперник играл очень неплохо. К тому же Раонич вообще опасен, обладая такой мощной подачей.



Теперь у Джоковича на пути Саша Зверев. Чего здесь можно ждать? Мне не очень понравился Зверев во встрече с Лайовичем. Много Саша ошибался, часто показывал эмоции, хотя по счёту даже не проигрывал. Выиграл в трёх партиях, но не так легко, как ждали. Чистоты в игре ему не хватает. А те ошибки, которые он допускает, Джокович прощать не будет.



Я думаю, здесь матч не будет продолжительным. Либо скажется травма Новака, и он из-за нее не будет играть на полную мощь, и тогда Саша выиграет довольно уверенно. Ну, либо вообще снимется Джокович. Но более вероятный вариант, что Джокович выйдет с полным желанием матч не затягивать и постарается выиграть быстро.



Мой вариант здесь — «меньше 40.5 гейма».