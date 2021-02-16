«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Смирнова на матч Лиги чемпионов

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.77.

«Первая встреча «Лейпцига» и «Ливерпуля» в рамках борьбы за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Нынешние соперники в последних матчах показывают результативный футбол, пробивая верховой тотал голов в четырех случаях из пяти. Несмотря на это, у меня есть основания считать, что забитых мячей в этом поединке будет мало.



Юлиан Нагельсманн предпочитает действовать по-спортивному нагло против лучших европейских клубов. В большинстве игр на групповом этапе турнира «быки» превосходили своих оппонентов по показателю ударов по воротам. На это во многом влияла конкуренция с ПСЖ и МЮ, против которых скромные действия на поле вряд ли позволили бы немцам пройти дальше. Полагаю, сейчас хозяева могут поставить акцент на обороне, ведь перед выездом на «Энфилд» им очень важно не пропустить.



Юрген Клопп в Лиге чемпионов не требует от своих подопечных побед с крупным счетом. Никакого ливерпульского «рок-н-ролла» в группе мы не увидели. Исключением можно назвать разгром «Аталанты» в Бергамо – 5:0. В остальных пяти встречах мерсисайдцы экономили силы, стараясь победить с минимальным преимуществом. Будет логично, если такая модель игры сохранится в первом противостоянии с «Лейпцигом». Ответная встреча на своем стадионе будет только в марте, а сейчас «Ливерпулю» нужно сохранить силы на АПЛ, где у этого клуба присутствуют проблемы. Предлагаю поставить на ТМ (3) голов».