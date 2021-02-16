«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: «ПСЖ» не проиграет за 1.84.
«Барселона» крупно выиграла у «Алавеса» (5:1). Месси забил два потрясающих мяча. Но то был «Алавес», а впереди игра с «ПСЖ», который упустил лидерство в чемпионате. «Лилль» сейчас занимает первое место в Лиге 1. Кроме того, Париж потерял Анхеля ди Марию, не будет Неймара, Верратти. Это большие потери, но в целом состав у Почеттино всё же крепче и основательней, чем у нынешней «Барселоны».
Я даже удивлён, что в линии такой разброс в пользу каталонского клуба. Если следить за «Барселоной», то можно сказать, что она играет не очень стабильно. Поражение в Кубке Испании выглядело абсолютно закономерным и по делу. В первом матче на «Камп Ноу», где «Барселона» играет дома в привычных для себя обстоятельствах, но без болельщиков, Париж с грамотным и умелым тренером Почеттино, который умеет выстраивать стратегию двухматчевого противостояния, а мы помним, что под его началом «Тоттенхэм» пробился в финал Лиги чемпионов, вполне может и не проиграть «Барселоне».
Как встречается организованный соперник, так сразу у «Барселоны» и проблемы. Посмотрите, «Барселона» проиграла все большие матчи. Она проиграла в Кубке, проиграла «Атлетико», уступила в «класико». В Лиге чемпионов в решающем матче дома уступила 0:3 «Ювентусу», поэтому взять ставку на то, что «ПСЖ» в первом матче не проиграет «Барселоне», это очень неплохо и жизнеутверждающе.
При всей моей симпатии к «Барселоне», на данном этапе Париж даже без Неймара, Ди Марии и Верратти выглядит основательней. Мой прогноз на этот матч — «ПСЖ» не проиграет".
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