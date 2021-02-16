«Лейпциг» – «Ливерпуль»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов в Будапеште

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» – «Ливерпуль».



Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.54.



«Конечно, если бы мы брали «Ливерпуль» образца последних двух сезонов, то он был бы очевидным фаворитом в игре с «РБ». Однако это уже не те мерсисайдцы. Сейчас у команды Клоппа куча проблем. Не смогла она долго держаться на верхушке таблице АПЛ. Слишком много травм у красных в этом сезоне, особенно в обороне. Сейчас «Ливерпуль» ещё и зачастил с проигрышами.



Скорее всего, выиграть АПЛ у команды Клоппа уже не получится. Потерял он много очков, да и соперники не внушают оптимизма красным. Клопп уже сам не скрывает этого факта и напрямую говорит, что сейчас о борьбе за титул речь у них не идёт.



На его фоне достаточно уверено выглядит «Лейпциг». Команда, которая всех удивляла в прошлых розыгрышах ЛЧ, сейчас не сбавила темпа. В чемпионате Германии на данный момент подопечные Нагельсмана являются второй самой сильной командой. Они ещё не так сильно отстали от лидирующей «Баварии». Теоретические шансы зацепиться за первое место у «Лейпцига» ещё есть.



Отпустил «РБ» в прошлое трансферное окно Вернера в Англию. Казалось, что команда потеряла своего главного бомбардира и сейчас у неё начнутся проблемы. Однако в этой игре ЛЧ с одним из самых сильных клубов АПЛ последних лет немцы выглядят даже фаворитами.



По составу и по игре «Лейпциг» сейчас является второй лучшей командой Германии. Это о чём-то да говорит. Уйдёт летом из команды Юпамекано. Но пока он в строю и готов биться с резвой атакой красных.



У обороны «Ливерпуля» при этом большие потери. В последние месяцы в центре защиты у Клоппа играли центральные полузащитники. Учитывая эти проблемы, думаю, «Ливерпуль» постарается быстро решить все вопросы и забить несколько голов. А «Лейпциг», скорее всего, сыграет вторым номером и будет рассчитывать на контратаки.



Очень интересно, как пройдёт их матч. Итоговый результат гадать не стану. Возможно, «Ливерпуль» после серии неудач выдаст отличную игру. А может, «Лейпциг» покажет уверенный стабильный футбол и победит.



В одном я уверен, голы будут. На них и предложу поставить. Мой прогноз – тотал забитых мячей больше (3.5) с котировкой 2.54».