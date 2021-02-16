«Барселона» – «ПСЖ»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов 16.02.2021

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ».



Ставка: победа «Барселоны» за 2.11.



«Ещё несколько месяцев назад «ПСЖ» выглядел очевидным фаворитом в этой игре. «Барселона» тогда переживала не лучшие времена. Не могла она подняться выше середины турнирной таблицы Ла Лиги.



Правда, и сейчас «Барселона» ещё пока не в том состоянии, к которому все привыкли. Но как минимум вернулись у неё победы, снова начал стабильно играть Месси, результат приносит Гризманн. Определённый ход команда Кумана сейчас набрала и почти пришла в себя.



В чемпионате она вышла на серию побед и сейчас борется с «Реалом» за второе место. Но в других турнирах всё не так гладко. Не смогли сине-гранатовые в финале Суперкубка Испании обыграть «Атлетик». А в первом недавнем полуфинале Кубка они проиграли «Севилье». В общем, вопросы к «Барселоне» ещё остаются. Тем её встреча с «ПСЖ» и интереснее.



«ПСЖ» сейчас тоже не находится в своей лучшей форме. Успел он недавно сменить главного тренера. Теперь парижанами руководит Маурисио Почеттино, который, к слову, знает, как добиваться успехов в Лиге чемпионов.



Однако «ПСЖ» сейчас не занимает привычное первое место в Лиге 1. Время от времени он теряет очки в матчах с не самыми сильными соперниками. «Лион» и «Лилль» опережают парижан в чемпионате. Учитывая эти проблемы у команды Почеттино, а также то, что в матче, скорее всего, не сможет принять участие Неймар, «ПСЖ» уже не выглядит фаворитом встречи. Шансы у них с «Барселоной» в принципе равные.



Добавляет интереса этой встрече и их драма несколько лет назад тоже в 1/8 финала ЛЧ. Тогда «Барселона», проиграв 0:4 в первом матче, умудрилась отыграться в ответной игре и пройти дальше. Думаю, в этом матче «Барселона» уже не позволит себе так проиграть.



Также надо учитывать, что каталонцев преследует некое проклятье на этих стадиях ЛЧ. По моему мнению, сейчас они будут особенно сконцентрированы. В предыдущие годы они вылетали и от более слабых команд. А здесь предстоит сыграть с финалистом ЛЧ прошлого сезона.



Я верю в «Барселону» в этой игре. Думаю, Куман сможет правильно настроить свою команду. Месси также обязательно повлияет на партнёров. Предлагаю поставить на успех каталонцев с коэффициентом 2.11».