«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Дмитрия Егорова на матч Лиги чемпионов 16 февраля

Журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.68.

«Во-первых, вы все знаете, что игра пройдёт в Будапеште из-за ограничений по ковиду. Это в плюсовой стадии бьёт не только по «Ливерпулю», но и по количеству мячей. Пока обратимся к исходным данным.



Вот смотрите, что сейчас собой представляет «Ливерпуль». Слабая оборона, у соперника всегда есть моменты, причём в последних матчах очень много моментов, как итог «Ливерпуль» много пропускает. Во-вторых, есть проблемы с настроем, и есть проблемы у Клоппа, у которого случилось несчастье в семье. В-третьих, у команды нет уже той искры, которая помогала держать строй. Вообще-то, держать строй помогал ван Дейк, но сейчас «Ливерпуль» немного разбалансирован.



Что мы знаем о «РБ». Во-первых, они играют не дома, а в Венгрии. Во-вторых, есть определённые потери, опять началась продажа определённых футболистов, что вносит дисбаланс в игру. В-третьих, эта команда всегда отлично использует свободное пространство в обороне соперника.



Исходя из этого было бы странно ставить на одну или другую команды, потому что они обе могут провалиться. Мне же нравится ставка с небольшим коэффициентом 1.68. Опять же потому, что у «Ливерпуля» есть проблемы в обороне. Он всегда позволяет создавать моменты у своих ворот, а «РБ Лейпциг» всегда их создаёт даже в матчах с сильными командами. Самое главное, что «Ливерпуль» будет играть на «Энфилде» ответный матч, поэтому ему сейчас важно как можно больше голов забить на нейтральном поле, которое будет считаться домашним для соперника.



«Ливерпуль» будет нестись в атаку, а «Лейпциг» будет отвечать контратаками. Исходя из этого и мой прогноз — тотал больше 2.5 мяча».