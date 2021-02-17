«Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Севильи» с нулевой форой за 1.75, «Севилья» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

«Севилья» превратилась в машину по добыванию сухих побед, а дортмундская «Боруссия» переживает неудачный период. Думаю, ставка на «Севилью» с форой (0) за коэффициент 1.75 – это просто аттракцион невиданной щедрости. «Севилья» кажется мне недооценённой в линии. И пусть севильцы и остались без двух очень важных футболистов – Окампоса и Хесуса Наваса, но на своём поле они наверняка покажут достойную игру.



Ставка на то, что «Севилья» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча за коэффициент ровно в 2.00, – тоже ставка, мимо которой я не могу пройти равнодушным. «Севилья» — опытнейший еврокубковый боец, и победой в Лиге Европы в прошлом году команды Лопетеги это снова подтвердила. С тех пор «Севилья» стала только сильнее".