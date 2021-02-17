«Севилья» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.55.



«Севилья» сейчас дико хороша. Она и в чемпионате набрала хороший ход, и в Кубке разделалась с «Барселоной», выиграв 2:0. «Севилья» давно не пропускает.



У «Боруссии», как вы знаете, ворох проблем. Команда гоняет исключительно верхи. «Боруссия» играет нестабильно и очень неуверенно, причем есть еще и кадровые проблемы. Как это отразится в Лиге чемпионов против такой суперпрагматичной, организованной и настроенной на результат «Севильи», предсказать, честно говоря, сложновато.



Думаю, что по осени, когда ещё был Фавр, я бы отдал небольшое преимущество «Боруссии», а сейчас в этой системе координат «Севилья» выглядит небольшим фаворитом. Всё-таки «Боруссия» команда молодая, костяк состоит из молодых игроков, состоявшихся, но всё ещё молодых. У «Севильи» состав более основательный и внушительный. Не зря «Севилья» выиграла Лигу Европы в прошлом сезоне, потому что знала, как играть на результат.



Первый матч. Здесь многое стоит на кону. Учитывая, что «Севилья» в последнее время играет очень внушительно в обороне, я вряд ли рассматриваю эту игру очень результативной. Может быть, «Севилья» в первом матче сделает акцент на том, чтобы не пропустить. Рано или поздно «Севилья» пропустит, но в Лиге чемпионов именно сейчас испанцам надо сконцентрировано сыграть в обороне. Уже на второй матч в Дортмунде перенести решение всех задач. «Севилье» всё это под силу.



Можно было бы сыграть тотал меньше 2.5 мяча за 1.97, но я бы ограничился сыграть либо ординаром, либо засунуть куда-то в экспресс тотал меньше 3 за 1.55. Мне кажется, что в этом матче не будет забито больше трёх мячей. «Севилья» — очень прагматичная команда, если она не даст Дортмунду разбежаться, а «Боруссия» сейчас и не очень здорово бежит, то вряд ли стоит рассчитывать на большое количество мячей".