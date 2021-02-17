«Порту» — «Ювентус»: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги чемпионов

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Порту» — «Ювентус».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.66.
«Если бы такая игра была пару тройку лет назад, то я бы абсолютно точно сказал, что именно «Ювентус» является фаворитом матча и никаких шансов у португальцев нет.
Всё же «Порту» — это команда, которая может удачно отыграть на групповой стадии, а вот в плей-офф, если пройдёт в четвертьфинал, это будет большая удача. Хотя мы помним, что «Порту» вместе с Аленичевым побеждал и в Лиге чемпионов, но это было очень давно.
Сейчас это всё же не игра равных соперников. «Ювентус» — претендент на выход в следующий этап, но и у «Порту» есть небольшие шансы, потому что «Ювентус» сейчас нестабилен. В прошлом туре было поражение от «Наполи», который сумел реализовать пенальти и потом удержать победный счёт.
Мне кажется, что для «Порту» это очень хороший совет, как действовать против нынешнего «Ювентуса». Наверное, в большей степени надо играть от обороны, тем более что у «Порту» есть определённые кадровые трудности, и в нападении в том числе.
Мне кажется, что в этом противостоянии всё будет решаться уже во второй игре, не сейчас. В первом матче «Порту» постарается что-то отстоять, удержать. Наверное, голов будет не так много, поэтому в соперничестве «Порту» и «Ювентуса» я поставлю на то, что будет тотал меньше 2.5 мяча».
- 17 февраля 2021
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:42
- 16 февраля 2021
-
22:30
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:03
-
16:00
-
15:30