«Порту» — «Ювентус»: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги чемпионов

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Порту» — «Ювентус».



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.66.

«Если бы такая игра была пару тройку лет назад, то я бы абсолютно точно сказал, что именно «Ювентус» является фаворитом матча и никаких шансов у португальцев нет.



Всё же «Порту» — это команда, которая может удачно отыграть на групповой стадии, а вот в плей-офф, если пройдёт в четвертьфинал, это будет большая удача. Хотя мы помним, что «Порту» вместе с Аленичевым побеждал и в Лиге чемпионов, но это было очень давно.



Сейчас это всё же не игра равных соперников. «Ювентус» — претендент на выход в следующий этап, но и у «Порту» есть небольшие шансы, потому что «Ювентус» сейчас нестабилен. В прошлом туре было поражение от «Наполи», который сумел реализовать пенальти и потом удержать победный счёт.



Мне кажется, что для «Порту» это очень хороший совет, как действовать против нынешнего «Ювентуса». Наверное, в большей степени надо играть от обороны, тем более что у «Порту» есть определённые кадровые трудности, и в нападении в том числе.



Мне кажется, что в этом противостоянии всё будет решаться уже во второй игре, не сейчас. В первом матче «Порту» постарается что-то отстоять, удержать. Наверное, голов будет не так много, поэтому в соперничестве «Порту» и «Ювентуса» я поставлю на то, что будет тотал меньше 2.5 мяча».