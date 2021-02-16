ЦСКА — «Витязь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Витязь». Игра состоится сегодня, 16 февраля, в Подольске на арене «Витязь».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.76.
«Подольчанам бы по-хорошему взять и обыграть «армейцев» на выезде. У них прямая борьба со «Спартаком» за попадание в восьмёрку. Но, думаю, москвичи дома проснутся и покажут свой уровень, свою силу.
«Витязь», безусловно, будет рвать и метать, стараться, но психология сегодня на стороне хозяев льда. Так что надо смотреть, кому повезёт больше. Команда лучше у красно-синих, забрасывающих и атакующих хоккеистов у них тоже больше. У подольского клуба отсутствуют некоторые лидеры команды, так что им, возможно, будет немного тяжелее.
Думаю, «армейцы» дурака валять не станут и при таких обстоятельствах шайбочки в две победят. Они, конечно, наверняка думают, с кем им играть в первом раунде — собственно, с «Витязем» или «Спартаком». Станут ли москвичи специально проигрывать подольчанам в такой ситуации? Я вот так не думаю. Для них всё же не столь принципиально, с кем биться в первом раунде матчей на вылет».
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