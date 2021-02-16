«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов 16 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «ПСЖ». Это первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.79.

«Жаль, конечно, что «ПСЖ» не сможет сыграть в этом противостоянии в оптимальном составе. Многих звёзд не хватает. Не сыграют Неймар, Ди Мария. Огромные потери. После такого, конечно, «Барса» становится для меня фаворитом противостояния. Да, её лихорадит порой. Но последний матч был очень легко выигран у «Алавеса» — 5:1. Ну а настрой на Лигу чемпионов у «Барселоны» всегда максимальный. Вроде бы и лидеры команды сейчас в полном порядке. Это я и о Месси, и о Гризманне.



Печально, что по-прежнему матчи без зрителей. Но уж лучше так, чем совсем никак. По крайней мере «Барселона» будет играть на своём стадионе. Это всё равно преимущество.



Нужно каталонцам стараться решить все вопросы ещё в первом матче, пока соперник не совсем привык играть без многих ключевых игроков. Понятно, что «ПСЖ» будет действовать от обороны, но «Барселоне» не привыкать вскрывать плотную защиту оппонента. Только что этим занимались в чемпионате.



Должна «Барса» реализовывать психологическое преимущество, да и фактор Месси сбрасывать со счетов нельзя. Поставлю на хозяев с форой (-1)».