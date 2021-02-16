«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт в Будапеште.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 3.40.

«Лейпциг» в хорошей форме, «Ливерпуль» – нет. Учитывая, что матч проходит на нейтральном поле, мне всё равно кажется, что «быки» – фавориты. Хотя этот газон будет одинаково незнаком обеим командам.



«Лейпциг» забивает в каждой игре по несколько мячей. Анхелиньо и Форсберг в очень хороших кондициях, в то время как «Ливерпуль» даже у себя дома забивает очень редко. Вообще с командой Клоппа происходит непонятно что.



«Лейпциг» – фаворит. Я бы поставил на победу «быков», благо что коэффициент очень хороший. 3.40 дают букмекеры на немецкий клуб».