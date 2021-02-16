«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Это первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: гол «Лейпцига» в первом тайме за 2.08.

«Быстро время пролетело, и вот уже первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов — со своими обстоятельствами, со своими нюансами, как, например, игра «Лейпциг» — «Ливерпуль». Как мы знаем, в Британии нашли новый штамм коронавируса. Из-за этого матчи с участием английских клубов не могут быть сыграны на территории стран, которые не пускают к себе британских представителей. Поэтому матч «Лейпцига» и «Ливерпуля» будет сыгран не в Германии, а в Венгрии, в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша.



Даёт ли всё это какое-то преимущество «Ливерпулю»? И да, и нет. Понятно, что родные стены помогают даже без болельщиков. Но «Лейпциг» — команда, которой хорошо управляет Юлиан Нагельсманн, очень дерзкая и умеющая предложить сюрпризы любому сопернику.



«Лейпциг» в прошлом сезоне был в полуфинале Лиги чемпионов. Команда регулярно развивается, поэтому останавливаться на этом достижении «Лейпциг», конечно, не намерен. Тем более Нагельсманн последний год работает с командой, а потом пойдёт на повышение. Его приглашают разные клубы — тот же мадридский «Реал».



Но это всё лирика. Если говорить про этот матч, то у «Ливерпуля» ворох проблем. Очень серьёзный кризис накрыл «Ливерпуль», в том числе и в бытовой жизни. Как мы знаем, ушла из жизни мама Юргена Клоппа. Это, разумеется, на нём отражается. Психологическое состояние не лучшее. Он срывается в интервью в определённых моментах, анализируя VAR. И «Ливерпуль» проигрывает. В двух последних матчах семь мячей пропущено — от «Сити» и «Лестера». Алиссон начал допускать ошибки на ровном месте. Это всё, конечно, приводит к плачевным результатам.



«Лейпциг» может удивить «Ливерпуль» в самом начале. Команда здорово прессингует, команда здорово бежит. Мне кажется, «Лейпциг» сделает определённую ставку на первый тайм и постарается воспользоваться проблемами «Ливерпуля» в обороне и середине поля. Поэтому мой прогноз — «Лейпциг» забьёт в первом тайме» за 2.08».