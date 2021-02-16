«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Будапеште

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.80.



«Лига чемпионов возвращается, но как-то не верится, когда стоишь в "-20". Это факт, Лига чемпионов уже здесь, вернее в Будапеште. Если мы говорим о матче «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль», который бы игрался в Германии, то можно было бы говорить о каком-то преимуществе своего поля, раздевалка, но это нейтральное поле. Может быть, Сабослаю было бы легче, но он не может играть за «Лейпциг» в силу ряда всем известных причин.



В общем, здесь такой вариант — 50 на 50. С одной стороны «Лейпциг», который побеждает в последних матчах, а с другой стороны «Ливерпуль», который признался, что уже не участвует в чемпионской гонке. Пять поражений в последних восьми матчах — это больно. Команда много пропускает. Причина понятна — оборона, где есть сложности и с персоналиями. Кабак — ему тяжело играть в такой команде. Это было видно по первому матчу. О других проблемах центра обороны вы наверняка знаете. Я не удивлюсь, если там сыграет Вейналдум.



В общем, со всеми проблемами «Ливерпуля», то, что он отцепился от гонки в АПЛ, даёт ему больше шансов в Лиге чемпионов. Можно сосредоточиться на этом турнире. «Лейпциг» — команда крутая, парящая, но с большими проблемами в кадровом варианте, потому что непонятно, что с Клюйвертом. Ещё ряд игроков подвисли, и непонятно, будут они играть или нет.



Я думаю, что здесь «тотал больше 2.5 мяча» и «обе забьют», учитывая проблемы в обороне одних и других. Весёлый матч на нейтральной территории».