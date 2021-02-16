«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.02.

«В сложной ситуации сейчас «Ливерпуль». Очень неудачно выступает. Проблемы везде, куда ни глянь. И в атаке не все получается — голов мало, в обороне пропускают много, нелепых ошибок полно. Это и есть кризис. Сейчас об этом можно уже говорить. Но, с другой стороны, минут 60 против «Лестера» «Ливерпуль» имел очень серьезное преимущество — много угловых подал, красивейший мяч организовали Фирмино и Салах. А потом за 15 минут все развалилось. Это от недостатка уверенности. «Ливерпуль» сейчас не верит в себя.



В матче с «Лейпцигом», как мне кажется, «Ливерпуль» будет действовать очень аккуратно — им сейчас не до открытого футбола. Важно сыграть строго, без грубых ошибок. Матч на нейтральном поле, никакого преимущества у «Лейпцига» не будет. Поэтому и он будет достаточно спокоен. При полных трибунах команды могли бы друг другу много мячей наколотить. Мастеров хватает. Но здесь все должно быть более-менее спокойно. Очень ответственная встреча.



Голы будут все равно. Как такие атакующие команды могут совсем без них обойтись? Но их не будет много — 2 или 3, на мой взгляд».