«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Будапеште

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль».

Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет за 1.64.

«Из всей вариативности ставок я предлагаю взять 1Х. Я бы даже рискнул и поставил на победу немецкой команды. Но все же пока ограничусь вариантом 1Х.



У команды Клоппа очевидный кризис. Все хуже и хуже дела идут у красных в последнее время. Они много пропускают. Когда смотришь на то, что творит Алиссон, еще недавно лучший вратарь мира, не находишь какого-то логического объяснения.



«Лейпциг», наоборот, на подъеме. Команда одержала четыре победы подряд. Пусть последний успех оказался скромным, было понятно, что команда готовится к статусному и важному для них противостоянию. Поскольку команды ранее никогда друг против друга не играли».