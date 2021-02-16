«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Будапеште

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль».
Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет за 1.64.
«Из всей вариативности ставок я предлагаю взять 1Х. Я бы даже рискнул и поставил на победу немецкой команды. Но все же пока ограничусь вариантом 1Х.
У команды Клоппа очевидный кризис. Все хуже и хуже дела идут у красных в последнее время. Они много пропускают. Когда смотришь на то, что творит Алиссон, еще недавно лучший вратарь мира, не находишь какого-то логического объяснения.
«Лейпциг», наоборот, на подъеме. Команда одержала четыре победы подряд. Пусть последний успех оказался скромным, было понятно, что команда готовится к статусному и важному для них противостоянию. Поскольку команды ранее никогда друг против друга не играли».
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