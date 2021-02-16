«Челси» — «Ньюкасл»: результат матча 16.02.2021, какой счёт, как сыграли, кто забил

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся заключительный матч 24-го тура АПЛ «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Подопечные Томаса Тухеля одержали победу со счётом 2:0.



Первый гол был забит 31-й минуте — Тимо Вернер на рывке ушёл в лицевую, откуда прострелил во вратарскую, где голкипер «сорок» Карл Дарлоу, выйдя на перехват, рукой смахнул мяч прямо на нападающего синих Оливье Жиру, который переправил мяч в ворота.

А ещё через восемь минут полузащитник «аристократов» Мэйсон Маунт от угла поля совершил подачу в штрафную, где удачный отскок во вратарскую позволил нападающему хозяев Тимо Вернеру в падении протолкнуть мяч в угол ворот.

Поставить на победу лондонской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.24: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1240 рублей. Успех гостей оценивался в 12.50, ничья — в 6.60.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.29, победа «Челси» всухую — за 2.05, а точный счёт 2:0 — за 6.00.